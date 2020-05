SONDAGGIO SERIE A JUVENTUS SCUDETTO / La ripresa del campionato non porterà stravolgimenti: lo scudetto andrà alla Juventus secondo gli utenti Twitter che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul nostro account.

Il 56% delle preferenze va ai bianconeri campioni d'Italia in caso di ripresa del torneo. Dietro lacon il 28% di preferenze, mentre credono in un successo dell'soltanto il 18% di chi ha risposto al quesito. Quindi classifica attuale confermata in attesa che il campo, semmai si ritornerà a giocare, decreti il suo verdetto.