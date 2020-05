CALCIOMERCATO NIZZA LAZIO DURMISI / L'avventura di Durmisi al Nizza è già terminata. Dopo lo stop definitivo della Ligue 1, il club rossonero ha annunciato, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, che non verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a gennaio con la Lazio.

Il classe 1994 ha collezionato 4 presenze in campionato e una in Coupe de France nella sua esperienza al Nizza.

Ecco il comunicato ufficiale: "Prestato dalla Lazio durante il mercato invernale, Riza Durmisi non giocherà più per l'OGC Nizza che ha deciso di non attivare l'opzione di acquisto per il terzino sinistro. Informato di questa decisione, il nazionale danese ha gentilmente ringraziato il club per questa opportunità e ha augurato al club il meglio per il futuro. Il Nizza augura a Riza ogni successo per il resto della sua carriera".

