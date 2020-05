CORONAVIRUS DE DONNO SIEROTERAPIA BURIONI / Il direttore della Pneumologia dell’ospedale Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, parla a 'Radio Bruno' della sieroterapia: "Leggo corbellerie immani sulle indagini che vanno fatte e dei costi: noi non abbiamo avuto reazioni avverse e gli indici di infiammazione si sono ridotti, per cui oggi quei 48 pazienti sono tutti a casa con le loro famiglie. Riguardo i costi, tenendo conto di tutti gli elementi, dalla sacca al personale alla macchina e ai reagenti, ogni sacca da 600 ml costa 164 euro. Ne usiamo la metà per ogni paziente: quindi significa che la terapia costa 82 euro, più o meno quanto gli integratori per la palestra.

Se sono tanti per salvare una vita non ho capito nulla della medicina".

Il rammarico del medico è per la scarsa attenzione delle istituzioni italiane: "Mi stanno chiamando tutti, ieri il console del Messico, l'Onu, il consigliere del ministro della Salute americana, centri di ricerca stranieri. Quando mi chiamano istituti stranieri e non l'ISS o il ministro della Salute c'è un grande dolore". Infine, sulle critiche rivolte da Burioni: "Mi hanno fatto male: mettere in dubbio la rete trasfusionale italiana, il fatto che il plasma possa essere insicuro e trasmettere malattie getta un'ombra sul nostro sistema trasfusionale che è uno dei più sicuri del mondo".