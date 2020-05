Calciomercato Milan, rebus Pioli ed Ibrahimovic: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN / L'emergenza coronavirus ha inevitabilmente avuto degli effetti sulle strategie del Milan. Così i piani iniziali, che prevedevano l'ingaggio di Rangnick, sono stati congelati in attesa di novità sulla possibile ripresa. Il motivo è principalmente uno: l'aspetto economico. Perché senza alcuni incassi, sarebbe davvero complicato far partire l'attesa rivoluzione chiesta dal tedesco, con ingaggi di giocatori giovani ma dalle prospettive future assicurate. La permanenza di Pioli non è quindi da escludere del tutto come possibilità.

Ad oggi - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - mancano comunicazioni ufficiali sia sul fronte tecnico sia su quello societario, con Maldini sempre in bilico. Poi c'è il nodo Ibrahimovic. Lo svedese, che Gazidis vorrebbe tagliare per motivi anagrafici, ha un rapporto molto solido con Pioli. Ergo: una conferma dell'allenatore ex Laziopotrebbe ribaltare anche i programmi tecnici. Ma tutto dipenderà dal virus e dalle prossime valutazioni sul campionato. Di certo Gazidis non ha cambiato idea sulla volontà di affidare prima o poi a Rangnick il progetto 'rifondazione Milan'.

LEGGI ANCHE ---> Psg, assalto Ronaldo: pronta l'offerta