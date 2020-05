5 MAGGIO JUVENTUS INTER CORRIERE / La lite infinita: un articolo del 'Corriere della Sera' ripercorre la rivalità tra Inter e Juventus e identifica nel famoso 5 maggio 2002 la data che testimonia l'impossibilità della riconciliazione. Già perché "quella Lazio-Inter finita 4-2 è il simbolo perfetto di quello che, oggi, è l’impossibilità della riconciliazione post-Calciopoli". Una rivalità che porta le due società partire da presupposti completamente diversi anche per quella sfida che ha cambiato il corso del campionato 2001-2002. Per gli juventini quella partita - si legge sul giornale - "è la prova regina della pretestuosità, se non dell’infondatezza dello scandalo che ha travolto Luciano Moggi e la società bianconera nel 2006, spedendola in serie B".

Perché "i disastri combinati in campo (il retropassaggio diche favorì il 2-2 di, il tracollo psicologico nella ripresa con Materazzi che piangeva in campo chiedendo ai laziali mollare) furono la prova che se l'Inter non vinceva non era per colpa degli arbitri e di Moggi, ma solo e soltanto della propria insipienza". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Una posizione assolutamente non condivisa dai tifosi nerazzurri che "continuano a pensare che in un contesto meno opaco di quello che si sarebbe poi scoperto, il 5 maggio non si sarebbe mai verificato". E si ricorda il fallo su Ronaldo non fischiato contro il Chievo, "uno dei rigori più solari della storia dei falli commessi nell'area piccola", ma anche quello concesso all'Udinese contro il Lecce e che ha fatto sì che i friulani potessero affrontare la Juve già salvi. Polemiche su polemiche per una rivalità che non avrà mai fine.