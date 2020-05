CALCIOMERCATO NAPOLI OUNAS NIZZA / Niente riscatto per Adam Ounas: dopo appena un anno, si interrompe l'esperienza al Nizza dell'attaccante algerino. Il club del Principato, infatti, ha annunciato di non aver intenzione di esercitare l'opzione di riscatto per il 23enne. Ounas torna così al Napoli, società che ne detiene il cartellino: nella stagione in Ligue 1, l'algerino dopo un buon inizio ha faticato ad imporsi nel campionato francese. In totale ha collezionato 19 presenze complessive, riuscendo a segnare 4 gol.

Un bottino che non ha convito il Nizza ad esercitare l'opzione di riscatto prevista nell'accordo con il Napoli siglato l'estate scorsa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli parte con i tamponi: le ultime di Cm.it

Per Ounas quindi c'è il ritorno in Italia dove era approdato nel 2017 proveniente dal Bordeaux: i due anni in azzurro però non sono stati soddisfacenti. Tanta panchina con Sarri nel primo anno, qualche apparizione in più con Ancelotti senza però dare mai l'idea di potersi imporre. Così dopo 39 presenze e 5 gol la scelta di andare via in prestito ed ora il rientro in Italia: con quale futuro è ancora tutto da decidere.