Serie A, diritti tv: spunta il fondo Cvc

SERIE A DIRITTI TV FONDO CVC / Il gruppo Cvc - secondo quanto riporta 'Il Sole 24' - sarebbe intenzionato a investire nel calcio italiano, con l'acquisto dei diritti tva partire dal 2021, quando scadranno gli accordi con Sky e DAZN.

Il private equity internazionale, conosciuto per i suoi impegni col Sei Nazioni di rugby e la Formula 1, starebbe discutendo con la Lega Serie A, con l'obiettivo di costituire una newco dove far confluire idiritti tv. L'accordo potrebbe valere dieci anni e porterebbe subito soldi freschi alle società di calcio. Il gruppo andrebbe così, poi, a trattare con i broadcaster per la rivendita dei diritti.

