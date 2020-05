JUVENTUS BENATIA ALLEGRI / "Mi sono sentito tradito": così Mehdi Benatia torna sulla sua esperienza alla Juventus e sul rapporto con il tecnico Massimiliano Allegri. Il riferimento è alla decisione dell'allenatore di escluderlo dai titolari nella gara con l'Inter del 2018, quella vittoria che significò in pratica scudetto per i bianconeri. Tutto parte dopo la sconfitta con il Napoli: "Dopo quella partita ho vissuto la settimana più brutta - dice il difensore a 'Sky Sport 24' -.

Abbiamo sofferto molto: in quella gara ho tenuto la difesa da solo, senza esagerare, poi l'arbitro prima dell'angolo mi disse che mi teneva d'occhio. Non ho tenuto la maglia die lui ha fatto gol". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

La delusione arriva la settimana dopo: "Il gol di Koulibaly non mi ha fatto dormire per un paio di giorni. Poi la settimana dopo Allegri contro l'Inter non mi schiera tra i titolari: mi sono sentito tradito, penso che non avesse visto bene la gara con il Napoli. Quando ho visto che non mi ha inserito tra gli undici titolari, l'ho presa sul personale. Poi abbiamo vinto ma ero anche triste. Giocavo sempre: l'ho presa male per davvero".