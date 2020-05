PREMIER LEAGUE RIPARTENZA TEMPO DI GIOCO / L'idea è ripartire, come e quando bisognerà ancora deciderlo. La Premier League attende il via libera per la ripartenza con il Governo chiamato a vagliare il protocollo proposto dalle squadre del massimo campionato per tornare in campo dopo lo stop per il coronavirus. Intanto emergono alcune delle idee vagliate dai club inglesi per portare a termine la stagione. Ne parla il presidente dell'Assocalciatori inglese Gordon Taylor in un'intervista alla 'BBC': proposte anche rivoluzionarie per ridurre i rischi e aumentare le possibilità di arrivare a fine campionato. "Non si conosce ancora nulla del futuro del calcio, le idee su cui confrontarsi sono molte. Qualcuno ha proposto più sostituzioni (c'è anche l'apertura della Fifa ai 5 cambi, ndr), altri hanno chiesto partite con tempi di gioco inferiori ai 45 minuti; altri ancora hanno proposto di disputare le gare in campo neutro.

Però questo non conta: conta tornare a giocare in sicurezza". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

L'idea di fondo è proprio la sicurezza dei giocatori: "In teoria tutti vogliono far finire la Premier League senza cambiamenti, qualsiasi cosa accadrà ci dovrà essere una regola sempre rispettata: la sicurezza".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, i giocatori dell'Eibar: "Abbiamo paura"

E proprio su questo tempo, Taylor risponde a quei calciatori, come Aguero, che hanno manifestato preoccupazioni a riprendere a giocare: "Non è questione di paura, è questione di avere la massima informazione da parte delle autorità per garantire che il ritorno in campo sia più sicuro possibile. I calciatori sono professionisti ed è ovvio che siano preoccupati per la sicurezza, ma dovrebbero essere soddisfatti: il rientro avverrà in sicurezza e sarà una loro scelta".