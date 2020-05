JUVENTUS INTER MATERAZZI 5 MAGGIO / E' botta e risposta social tra la Juventus e l'Inter: il 5 maggio non poteva non creare frecciatine tra le due tifoserie e se ci si mettono anche le celebrazioni ufficiali, il gioco è fatto.

Così i bianconeri incendiano gli animi con un tweet che lascia poco alle interpretazioni: "Buon 5 maggio, bianconeri! Il vostro ricordo di QUELLO Scudetto?" con il riferimento in maiuscolo che rende chiaro il messaggio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Un post che trova risposta sempre su Twitter da un interista doc come Marco Materazzi. Nessuna replica diretta ma un altro messaggio che non ha bisogno di interpretazioni: "E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010" e poi gli hashtag con il riferimento alla Coppa Italia e soprattutto a triplete 2010.