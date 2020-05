SERIE A CAMPIONATO CENTRO SUD / Torna l'ipotesi di una Serie A da disputare esclusivamente al Centro-Sud o comunque nelle zone d'Italia meno colpite dal coronavirus e ora con contagi prossimi allo zero. Ne parla la 'Gazzetta dello Sport' che racconta di come, nonostante le resistenze e i dubbi della Lega Serie A, la possibilità di un campionato soltanto in alcuni stadi stia convincendo più persone.

Ipotesi di difficile realizzazione per questioni soprattutto logistiche con le 20 squadre di Serie A che dovrebbero allenarsi nelle zone dove poi si giocherebbe.

L'approvazione però arriva dai sindaci di Bari, Napoli e Palermo, tre città che potrebbero essere prescelte tra le altre per ospitare il campionato. Decaro, primo cittadino del capoluogo pugliese spiega: "Bisogna giocare in sicurezza e qui ci sono 200 contagi. Si può pensare, in totale sicurezza, ad un torneo come Europeo e Mondiali con squadre in ritiro in quel periodo e staff ridotto all'osso". Dello stesso parere anche Luigi de Magistris, sindaco di Napoli: "Ipotizzerei per il calcio una ripartenza il 21 giugno con l'estate. Sarebbe un torneo, un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta". Come Palermo: "l'idea è accattivante" dice il sindaco Orlando".