Calciomercato Roma, l'annuncio di Pedro: affare possibile

CALCIOMERCATO ROMA PEDRO CHELSEA / Futuro tutto da scrivere per Pedro. L'esperto attaccante spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Chelsea. Un contratto che ad oggi non è stato ancora rinnovato. In questi giorni il suo nome è stato accostato a diverse squadre.

In Italia piace soprattutto alla Roma ma attenzione anche alla Lazio. In patria, invece, va tenuta d'occhio la pista Betis.

In merito al suo futuro, Pedro, che non chiude le porte al rinnovo con il Chelsea, si è così espresso: "Sono aperto a sentire altre offerte - si legge su 'Sport' - Non so nulla dell'interesse del Real Betis. Avrò un incontro col Chelsea, in attesa di chiarire tutto. So che il contratto è in scadenza, ma non ci siamo ancora seduti per discutere se rinnovare e continuare qui o no. Sto aspettando l'incontro con il club..."

