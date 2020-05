CALCIOMERCATO ROMA RAIOLA KEAN KLUIVERT / La Roma spinge per un colpo in attacco e l'obiettivo principale sembra essere Moise Kean. L'attaccante dell'Everton era stato già seguito a gennaio dai giallorossi, che intendono riprovarci in estate. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione. Per arrivare al bomber, il club capitolino ha in mente un asse con Mino Raiola, il suo agente, che ha anche la procura di Kluivert.

La possibilità di acquistare il giocatore dagli inglesi passerebbe dunque dalla cessione dell'olandese, trovargli una sistemazione non sembra particolarmente complicato ma poi andrà trovato un accordo con i Toffees.

