Calciomercato Milan, ecco Rangnick: l'indizio che non lascia dubbi!

CALCIOMERCATO RANGNICK MILAN ITALIANO / Ralf Rangnick è il prescelto per la panchina del Milan. L'uomo Red Bull è pronto ad immergersi nel mondo rossonero, occupandosi del calciomercato e del campo.

La volontà del tedesco è questa e se dovesse veramente arrivare in Italia lo farà, avendo pieni poteri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Rangnick, come detto nei giorni scorsi sta studiando l'italiano, e stando alle ultime indiscrezioni provenienti da 'Sportmediaset', avrebbe un nuovo numero di telefono con lo stato di WhatsApp nella nostra lingua. Singer è pronto a metterlo sotto contratto, con Pioli, che potrebbe ripartire dal Torino. Rangnick ha fretta perché gli obiettivi messi in lista per il nuovo Milan - come Upamecano e Gotze - potrebbero stancarsi di aspettare e scegliere altri lidi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo Mertens: tutto vero!

Calciomercato Milan, 20 milioni e va in Germania