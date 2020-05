CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA BIRAGHI DALBERT / Affare che potrebbe concretizzarsi a breve tra Inter e Fiorentina. Ottimi rapporti tra le due società nelle ultime stagioni, che possono confermarsi con un'operazione suggerita dai viola e che secondo la 'Gazzetta dello Sport' troverebbe il gradimento del club nerazzurro. La 'rosea' infatti riporta che la Fiorentina avrebbe proposto di confermare i prestiti di Dalbert in viola e di Biraghi in nerazzurro.

Ipotesi che piacerebbe a Marotta, non essendoci movimentazione di denaro e confermando un giocatore come il laterale mancino provenienti dalle giovanili interiste e dunque schierabile in lista B in vista della

