CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Continuano a tenere banco in tutta Europa le voci sul futuro di Kilian Mbappe. L'attaccante francese, come è noto, è uno dei principali obiettivi di mercato del Real Madrid, ma sulle sue tracce ci sono anche altre big europee, comprese City, Juventus e Liverpool.

In scadenza a giugno 2022, l'ex Monaco nei giorni scorsi ha ricevuto un'offerta faraonica per il rinnovo, con ilche gli ha prospettato uno stipendio alla. Ma i soldi non sembrano essere l'unico pensiero dell'attaccante ventunenne. Secondo 'As', infatti, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un avvicinamento molto importante tra le parti in causa. L'entourage del calciatore ha aperto concretamente al prolungamento, ma chiede l'inserimento di unache gli consenta di andare al Real o in un altro grande club ad una cifra prestabilita in partenza.