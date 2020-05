CALCIOMERCATO SERIE A LIGA LAUTARO PJANIC RAKITIC ARTHUR FABIAN RUIZ JOVIC INTER JUVENTUS MILAN / Le squadre di Serie A tornano in campo in attesa di decisioni definitive da parte del Governo sulla ripresa del campionato. Il ritorno nei centri sportivi per gli allenamenti individuali è solo il primo passo verso la ripartenza, e dopo l'importante apertura del Ministro dello Sport Spadafora filtra maggiore ottimismo. Nel frattempo, non si sono mai fermate e continuano a susseguirsi voci e indiscrezioni di calciomercato. In particolare, tengono banco diversi nomi sull'asse Serie A-Liga: da Lautaro Martinez, Pjanic e Fabian Ruiz a Rakitic, Arthur e Jovic, ecco i possibili affari tra Italia e Spagna.

Calciomercato, Lautaro infiamma l'asse Serie A-Liga: Barcellona in agguato

Il nome più chiacchierato è senza dubbio quello di Lautaro Martinez, primo obiettivo del Barcellona per l'attacco. Nelle ultime ore in Spagna si è addirittura tornato a parlare di un accordo ormai imminente tra i club sulla base di un'offerta cash da 60 milioni di euro e l'inserimento di due contropartite da parte dei blaugrana. Indiscrezioni tutte da confermare e in contrasto con quelle provenienti dall'Italia: l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del 'Toro' a meno di offerte irrinunciabili e comunque non inferiori ai 111 milioni della clausola rescissoria inserita nell'attuale contratto che lega Lautaro ai nerazzurri fino al 2023. Attenzione però alle possibili contropartite proposte dal Barça: Arthur in primis, ma anche il già corteggiato Vidal e Rakitic sono tutti nomi graditi da Conte e Marotta e che potrebbero tentare la dirigenza.

La 'telenovela' Lautaro-Barcellona, insomma, è solo all'inizio.

Calciomercato, Pjanic-Arthur e non solo: i nomi sull'asse Juventus-Barcellona

A proposito di Arthur, come anticipato da Calciomercato.it, sia la Juventus che l'Inter si sono interessate alla situazione, ma al momento strapparlo al Barcellona è una missione complicatissima: il centrocampista brasiliano, legato al club blaugrana da un contratto fino al 2024, ha già fatto sapere di non essere intenzionato ad andarsene. C'è però da registrare l'interesse dei catalani per Pjanic, dal quale è nata l'ipotesi di scambio con Arthur. Come ammesso dallo stesso Paratici, Juve e Barcellona stanno parlando anche di eventuali scambi, ultimo su tutti quello tra De Sciglio e Sergi Roberto. Altri nomi da non escludere sono invece quelli di Bernardeschi e Rakitic, già circolati con insistenza nelle scorse sessioni di mercato. Si profila un'estate piuttosto infuocata anche sull'asse Torino-Barcellona.

Calciomercato, da Umtiti a Fabian Ruiz e Jovic: i possibili affari per le altre big di Serie A

Non solo Juventus e Inter. Sono diversi i possibili colpi sull'asse Serie A-Liga con altre big interessate. Umtiti, ad esempio, sarebbe finito nel mirino di Inter, Milan e del Napoli per l'eventuale successione di Koulibaly, a sua volta seguito anche dal Real Madrid. Ma il primo obiettivo dei 'Blancos' in casa azzurra è senza dubbio Fabian Ruiz: Florentino Perez resta in pressing, ma come raccontato da Calciomercato.it nei prossimi mesi riprenderanno i discorsi tra il Napoli e l'entourage dello spagnolo per il rinnovo del contratto. Il 24enne ex Betis è comunque in scadenza nel 2023 senza clausola rescissoria. Infine, un altro nome recentemente accostato alla Serie A è quello di Jovic, che piace soprattutto al Milan. L'attaccante serbo avrebbe già dato il proprio gradimento ai rossoneri per rilanciarsi dopo il deludente approccio al Real. Resta ora da trattare con la dirigenza dei 'Blancos', che nella scorsa estate ha sborsato ben 60 milioni per acquistare il 22enne dall'Eintracht Francoforte. L'asse Serie A-Liga promette scintille.

