BUNDESLIGA MERKEL / La Bundesliga può essere il primo tra i principali campionati europei a ripartire dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. Secondo la 'Reuters', la cancelliera tedesca Angela Merkel, attesa domani alla riunione con i governatori dei vari Lander federali, darà il via libera alla ripresa del campionato tedesco il 15 maggio. Riunione importante anche per consentire riaperture in ottica del settore della ristorazione e del turismo. La riapertura a livello generale segue quelle già fatte da alcune regioni in Germania per quanto concerne attività commerciali con negozi oltre gli 800 metri quadrati di superficie.

Ma le regioni stanno, in qualche caso, già procedendo con ordinanze proprie. Il tutto sarà comunque accompagnato da rigide norme igieniche per evitare una recrudescenza dei contagi. Decisioni in arrivo anche per le scuole.

