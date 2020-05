CORONAVIRUS TAMPONI / È il momento di cambiare rotta e avviare un'importante azione di controllo con tamponi di massa per evitare nuove ondate epidemiologiche con conseguente aumento delle morti ed il ritorno al lockdown.

È l'appello che lanciano i professoridelle Università di Padova e di Torino, sottoscritto dai professori di 'Lettera 150', che spiegano in undici punti come una massiccia campagna di tamponi di massa possa contenere, secondo i dati raccolti da molti studi, la diffusione di Covid 19, "per difendere la vita, la salute, il lavoro, i risparmi degli italiani oltre ai loro diritti fin qui sospesi". "Il tempo è poco - si legge nell'appello pubblicato da Corriere.it -, i rischi sono grandissimi: è ora di agire".