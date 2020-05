CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER THIAGO ALCANTARA / Il Bayern Monaco blinda Thiago Alcantara.

Niente da fare per, da tempi non sospetti sulle tracce del centrocampista visto il contratto in scadenza nel giugno 2021 con il club campione di Germania.

Calciomercato Juventus e Inter, il Bayern blida Thiago Alcantara

Stando al quotidiano 'Bild', il Bayern avrebbe trovato l'accordo con l'ex giocatore del Barcellona per un rinnovo pluriennale dell'accordo. La società bavarese potrebbe annunciare già entro la fine di questa settimana il rinnovo di Thiago, che resterà quindi alla corte di Flick anche in futuro. Sfuma così un obiettivo di mercato per le due big italiane, con Juve e Inter che guardavano con interesse alla situazione del nazionale spagnolo.