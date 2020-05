Calciomercato Inter, nuova ipotesi per il futuro di Perisic

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Non solo Mauro Icardi. L'Inter deve fare i conti anche con altre pedine pesanti che, attualmente in prestito, dovranno essere ricollocate. O almeno, il club spera che siano gli attuali club in cui militano a riscattarli per risolvere ogni problema e incassare un tesoretto davvero importante.

Ma lo scenario non è dei migliori soprattutto a causa della crisi globale e quindi ci si sta attrezzando per non farsi trovare impreparati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: accordo imminente per Lautaro Martinez

In questi giorni in particolare al centro delle discussioni è tornato Ivan Perisic. Il BayernMonaco può riscattarlo per circa 20 milioni di euro, ma nel club bavarese si sta ragionando con grande attenzione sugli investimenti in entrata e quindi non è da escludere che un possibile sconto sul costo del cartellino possa non bastare per arrivare alla fumata bianca. Secondo il 'Corriere dello Sport', dunque, i club potrebbero discutere del rinnovo del prestito rinviando al 2021 l'eventuale acquisto a titolo definitivo. L'operazione, in ogni caso, sarebbe preceduta da un rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2022, sulla scia di quanto avvenuto con Mauro Icardi prima del passaggio al Paris Saint-Germain, in modo da evitare brutte sorprese tra un anno.

