CALCIOMERCATO INTER LAUTARO ICARDI / Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez ed è pronta a sferrare l'assalto decisivo per il 'Toro'.

L', nonostante le contropartite messe sul piatto dai blaugrana, punta ad incassare l'intera clausola rescissoria daeuro per la cessione del centravanti argentino.

Un tesoretto che potrebbe crescere ulteriormente e raggiungere i 180 milioni grazie anche all'addio definitivo di Mauro Icardi, che il PSG può riscattare per 70 milioni di euro. Un riscatto comunque ancora in bilico e che potrebbe salire fino a 85 milioni se i francesi in un secondo momento dovessero cedere Icardi ad un club italiano, con la Juventus in prima fila per il bomber classe '93.

Calciomercato Inter, Lautaro e Icardi via: cinque colpi per Conte

Lautaro e Icardi farebbero registrare una doppia plusvalenza record al club di Suning, che incasserebbe così complessivamente circa 195 milioni se Icardi appunto fosse ceduto in Italia dal Paris Saint-Germain. Un tesoretto fondamentale per Marotta - scrive 'Tuttosport' - per rinforzare la rosa a disposizione di Conte, che per lottare per lo scudetto nella prosisma stagione chiede cinque colpi di spessore.