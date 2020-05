SERIE A RENZI SPADAFORA / Il ministro dello sport Spadafora abbassa i toni dopo l'accesa disputa sulla ripresa del calcio, mentre gran parte del mondo politico spinge verso il ritorno in campo. Dopo Matteo Salvini, in diretta su Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo interviene Matteo Renzi, leader di 'Italia Viva', che spiega: "Bisogna ripartire, nel calcio così come in tutti i settori. Non possiamo restare fermi. Il calcio non è roba da "fighetti ricchi". È un mondo che muove interessi economici importanti per tutto il paese e anche la passione. Se non si riparte a giugno, per la paura del contagio, allora non si può fare neanche ad ottobre.

Che differenza c'è? Molti non conoscono e non riconoscono l'importanza di questo mondo, tutti i volontari e i dilettanti. Il calcio è un pezzo di vita e di bellezza del nostro paese. Tra i cantieri fermi ci sono anche quelli degli stadi. Se Commisso decide di fare il nuovo stadio, sono 300 milioni di euro per Firenze, una città che oggi è in ginocchio perché prevalentemente turistica. Non si può controllare un popolo con assistenza e sussidi. Bisogna ripartire, per garantire la libertà vera. Il Ministro dello Sport non può dire quello che ha detto, per questo ho deciso di intervenire: il calcio è una cosa importante, vieni in parlamento e se ne parla. Ma non si può trattare un tema del genere con tale sufficienza ed arroganza".