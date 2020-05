SERIE A SALVINI / La 'Fase 2' del calcio italiano è ancora lontana dal trovare una definizione. Aumenta il fronte dei possibilisti al ritorno in campo, anche se il ministro dello sport Spadafora, pur abbassando i toni nelle ultime ore, continua a ribadire il concetto del "sentiero più stretto" per la ripresa della Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In diretta su Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo, dunque, ne parla anche il leader della Lega Matteo Salvini che replica al ministro e apre alla possibilità di far giocare le squadre al centro e al sud dove l'emergenza Coronavirus è stata meno pesante che al nord: "La ripartenza del calcio sarebbe una buona notizia per tutto lo sport italiano, dall'atletica allo sci di fondo.

Non possiamo chiudere il calcio per ideologia, non ci deve essere nessun pregiudizio ideologico.: se domani chiudessimo il calcio per ideologia ci sarebbe une lo Stato dovrebbe poi garantire quei quattrini: non spariamo sul calcio per comodità. Calcio non è solo Cristiano, ma sono le centinaia di migliaia di posti di lavori a mille, duemila euro, dagli steward fino ai preparatori atletici. Non si riaccendono le luci degli stadi solo per fare Tiki Taka o per far sì che io mi arrabbi per l'ennesimo pareggio del Milan. Se nei prossimi dieci giorni la curva di questo fottutissimo virus dovesse continuare a decrescere per me si può ricominciare a giocare, ovviamente tenendo le distanze di sicurezza e con gli stadi vuoti. Visto che ci sono zone meno colpite e meno contagiate, ripartiamo prima dove il contagio è zero:".