LAZIO RIPRESA / Segnali di ripartenza a Formello. Oggi si parte con le visite mediche in casa Lazio. Ieri pomeriggio il presidente Claudio Lotito era a Formello per un nuovo sopralluogo in prima persona durato fino al tramonto. Con lui c’erano altre figure di riferimento della società. Una 'task-force' in realtà già attiva dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Nei giorni scorsi il club manager Angelosi è occupato di controllare lo stato dei campi e dei macchinari dopo il lungo periodo di pausa.

Il numero uno biancoceleste, invece, ha voluto visionare con i propri occhi, ancora una volta, i tre nuovi studi medici con le relative sale diagnostiche, dove i calciatori, rispettando tutte le disposizioni di sicurezza, si sottoporranno ai test sierologici e (solo nei casi sospetti da Covid-19) i tamponi, anche se ancora va recepito con quale frequenza. La Lazio è pronta e ha deciso di cominciare già oggi con tutti i tesserati, che non si dovranno incontrare fra di loro e entreranno nel quartier generale da accessi diversi. E la privacy degli atleti, prima, durante e dopo i test medici, sarà garantita, soprattutto se qualcuno dovesse essere positivo.