SERIE A SPADAFORA FRONTIERE / Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo a 'Frontiere', è tornato a parlare della ripresa dei campionati: "Dal 18 maggio con il protocollo approvato sarà possibile allenarsi in squadra. Sono convinto che il responso sul protocollo lo avremo questa settimana.

Il comitato scientifico lo valuterà, si troverà una soluzione... Ripresa? Me lo auguro, se non fosse così sarebbe surreale ma deve avvenire in sicurezza. Oggi non abbiamo gli elementi per stabilire una data. Queste due settimane saranno determinanti. Me lo auguro. Sarà il Governo a creare delle norme per limitare i danni. Porte chiuse? E' fuori discussione".