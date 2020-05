Calciomercato PSG, intrigo Mbappe: stipendio alla Neymar

CALCIOMERCATO PSG MBAPPE RINNOVO / La nuova stella del calcio mondiale è senza ombra di dubbio Kylian Mbappe, legato al Paris Saint-Germain fino al 2022 e tenuto d'occhio dai migliori club del mondo tra cui anche Real Madrid e Liverpool. Il PSG dal canto suo non vorrebbe assolutamente privarsi della propria stellina in virtù anche dei dubbi sul destino di Neymar. Secondo quanto sottolineato da 'L'Equipe' i parigini starebbero provando a tentare il classe 1998 con uno stipendio pari a quello del suo compagno di reparto da 600mila sterline settimanali.

Una cifra importante che sarebbe pronto a mettere sul tavolo pur di non perdere Mbappe, evitando di conseguenza eventuali lusinghe da parte di altri top club. In questo modo l'ex Monaco potrebbe decidere di restare all'ombra della Torre Eiffel almeno per un'altra stagione.

