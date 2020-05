LAZIO SERIE A IMMOBILE / Ciro Immobile non vede l'ora di tornare in campo, ma in massima sicurezza: "È fondamentale tornare nel nostro ambiente - ammette l'attaccante della Lazio 'Tg Sport' - Stare nel centro sportivo dove ci alleniamo ci garantisce la sicurezza di stare sempre sotto controllo e di poterci allenare nel migliore dei modi".

ALLENAMENTI INDIVIDUALI - "Ovvio che il nostro è uno sport di gruppo e quando ti alleni singolarmente è difficile e mentalmente è molto differente. La Serie A? Quando si parla di ricominciare in sicurezza siamo i primi a volerlo fare, anche perché poter tornare a fare il nostro lavoro è ovvio che ci fa piacere".