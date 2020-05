CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA CHELSEA MANCHESTER UNITED / Inter e soprattutto Juventus continuano a tenere d'occhio il profilo di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina classe 1997. Nella giornata di oggi lo stesso Commisso in un'intervista non ha chiuso all'addio del suo gioiello che però è corteggiato anche dall'estero.

Secondo quanto evidenziato dall'Express' ile ilavrebbero messo gli occhi su Chiesa e vorrebbero cogliere la palla per rinforzare i rispettivi attacchi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Commisso apre: "Se Chiesa vuole andare, lo accontentiamo"

I 'Red Devils' potrebbero cedere elementi come Lingard e Pereira, pronti a far posto all'esterno viola, mentre in casa 'Blues' Lampard dovrà sostituire i sicuri partenti Pedro e Willian che lasceranno scoperta proprio quella zona di campo.

