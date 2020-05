Calciomercato, blitz per Pellegrini: duello con la Juventus

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI PSG JUVENTUS / Tra i reparti maggiormente in fermento in casa Juventus c’è senza dubbio il centrocampo dove tra entrate ed uscite di lusso potrebbero essere registrati significativi cambiamenti. Tra gli obiettivi bianconeri c'è anche il romanista Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 per cui ci sarà però da battere l'importante concorrenza del Paris Saint Germain. Per le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui!

Secondo quanto sottolineato da 'Le10Sport' il centrocampista della Roma è finito nella lista di Leonardo che con una cifra di 30 milioni di euro, valore della clausola da versare tra il 1 e il 31 luglio, potrebbe portarsi a casa il 23enne ex Sassuolo. Stando alla testata transalpina Pellegrini rappresenterebbe una vera e propria priorità per l'ex dirigente del Milan che avrebbe individuato nel mediano giallorosso il profilo ideale per rinforzare il reparto dei parigini, impegnati anche su altri fronti. Nonostante le tante spese infatti il Paris punta ugualmente ad affondare il colpo. Il PSG così facendo entrerà però in concorrenza diretta con la Juventus con la quale, così come per Tonali, si prospetta un vero e proprio scontro. Pellegrini resta una vera e propria opportunità in virtù del 'basso' importo della clausola.

