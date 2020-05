CORONAVIRUS SERIE A TOMMASI AIC / I vertici del calcio italiano sono al lavoro per la ripresa effettiva della stagione, interrotta ormai due mesi fa dall'emergenza Coronavirus. Di questo ed altro ha parlato il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, in una diretta Facebook: "Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell'attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una delle criticità da affrontare è quella della gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare con il Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. Venerdì abbiamo il Consiglio federale e contiamo per quella data di avere non dico il protocollo approvato, ma almeno di capire perché non sia stato ancora validato".

Tommasi ha concluso: "L'unica cosa certa è che nessuno ha risposte e quindi è ancora più complicato prendere decisioni e sapere quale è la cosa giusta. C'è tanta voglia di tornare a giocare e la ripresa oggi degli allenamenti, anche se in forma individuale, è stata sicuramente positiva perché poco a poco si torna a fare il proprio lavoro, al di là di ricominciare o meno la stagione".

