CORONAVIRUS JUVENTUS DYBALA / Non sono stati mesi semplici per Paulo Dybala, colpito in modo diretto dal coronavirus ed in attesa di capire se e quando potrà tornare ad allenarsi con i compagni, seppur in modo individuale. Lo stesso numero 10 della Juventus ha raccontato la sua astinenza da calcio giocato in una video-intervista diffusa da 'Adidas': "Non avrei mai pensato che il calcio potesse mancarmi così tanto, mi manca giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a giocare, di vedere i miei compagni, di toccare la palla. Sento il bisogno di mettermi gli scarpini, correre, fare gol. Non sappiamo ancora quando potremo tornare a giocare, non è come una vacanza, mi alleno a casa ma non è lo stesso. Rimanere isolati a casa per molto tempo porta inevitabilmente a provare e a scoprire nuove cose. Per fare un esempio ho provato la yoga e mi sono appassionato.

