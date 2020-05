Coronavirus, nuova frecciata di Renzi: "Spadafora non capisce di calcio, come si permette?"

RENZI SPADAFORA SERIE A / Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha criticato le ultime dichiarazioni e l'atteggiamento di Vincenzo Spadafora in merito alla ripresa del campionato di Serie A. L'ex premier, intervenuto ai microfoni di 'La7', ha dichiarato: "Sono a favore della ripartenza del campionato, sarebbe un segnale importante. Il calcio è un mondo che muove denari, passioni e darebbe un segnale di ripartenza. Spadafora come si permette di dire che non se ne parla? Non è il padrone del calcio".

Renzi ha proseguito lanciando un messaggio al ministro dello sport: "Vorrei dirgli che in democrazia si parla di tutto, decidono Parlamento, tecnici e chi capisce di calcio, categoria nella quale non mi sento di annoverare Spadafora".

