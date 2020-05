Roma, Szczesny svela: "Scelsi la Juventus quando vidi i suoi trofei. Volevo vincere"

JUVENTUS ROMA SZCZESNY / Wojciech Szczesny, nel corso di un'intervista per il canale Youtube polacco 'Foot Truck', ha raccontato la scelta di trasferirsi dalla Roma alla Juventus svelando un retroscena inedito: "Quando giocavo in giallorosso", ha detto, "giocammo contro i bianconeri in trasferta, a Torino. Sulla strada per gli spogliatoi vidi tutti i trofei vinti dalla Vecchia Signora disegnati e pensai: 'C...o, voglio giocare qui. Perdemmo entrambe le volte". L'ex romanista ha poi aggiunto: "A un certo punto della carriera, un calciatore vuole vincere trofei: far parte di progetti giovani è bello, ma arriva il momento in cui si vuole vincere.

È difficile giocare tanto tempo senza farlo".

