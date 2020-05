INTER ALLENAMENTI / Niente allenamenti martedì per l'Inter: ancora un giorno senza campo per i calciatori dei nerazzurri. Non ci sarà martedì la ripresa degli allenamenti con le sedute individuali dei calciatori di Antonio Conte: il rinvio si è reso necessario per ottemperare alle linee guida pubblicate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio. Queste prevedono tampone ed esame clinico per tutti i giocatori di Serie A ed ecco allora che i nerazzurri hanno dovuto rinviare la ripresa.

Solo quando si sarà complicato questo iter, la squadra riprenderà la preparazione, forse già mercoledì. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pirola e la Juventus | Le ultime di CM.IT

Una ripresa che prevede allenamenti in massimo 4-5 persone, niente spogliatoi e obbligo di mascherina per chi arriva al centro sportivo. Come spiegato dalla società, gli allenamenti saranno facoltativi ma difficilmente qualcuno si sottrarrà alla possibilità di tornare in campo. Tutti tranne, per il momento, Alexis Sanchez: il cileno è tornato in Italia il 22 aprile e deve terminare le due settimane di isolamento prima di poter riprendere gli allenamenti.