CALCIOMERCATO NAPOLI JORONEN CISTANA / Non solo Sandro Tonali: il Napoli guarda in casa Brescia anche per altri calciatori. Gli azzurri sono sulle tracce del giovane centrocampista delle rondinelle, seguito da tutte le altre big italiane e non solo.

Il 21enne regista è apprezzato, ad esempio dal, espera nell'asta per vedere schizzare in alto la sua valutazione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Oltre a Tonali però nella squadra ora affidata a Lopez, Giuntoli segue altri due calciatori: si tratta di Jesse Jorenen e Andrea Cistana. Il primo è un portiere, classe 1993, finlandese, con 23 apparizioni all'attivo alla sua prima stagione in Italia dopo il suo arrivo la scorsa estate dalla Danimarca. Il secondo è un difensore 23enne, 21 presenze in stagione, alla sua seconda annata con la maglia del Brescia.