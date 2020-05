Coronavirus, assurdo Kalou: viola tutti i protocolli in diretta. Bundesliga: "Tolleranza zero"

CORONAVIRUS BUNDESLIGA KALOU / Sono giorni di polemiche e preoccupazione per il ritorno dello sport dopo i primi mesi di emergenza coronavirus, eppure Salomon Kalou ha pensato bene di beffarsi di ogni norma esistente per prevenire il contagio da COVID-19. E di farlo in diretta sui social. L'attaccante dell'Hertha Berlino si è mostrato stringendo la mano a compagni e staff tecnico, commentando ironicamente la busta paga ridotta, ed ha ripreso Jordan Torunarigha mentre veniva sottoposto a tampone.

Nessuno dei presenti immaginava di essere protagonista di una diretta Facebook, cancellata troppo tardi, quando ormai era già ovunque.

LEGGI ANCHE >>> Bundesliga, primo sì alla ripartenza: la Merkel decide la data

Coronavirus, sanzioni in arrivo per Kalou dell'Hertha

Le conseguenze per l'ex Chelsea saranno durissime. La Bundesliga ha diffuso un comunicato: "Le immagini di Kalou sono assolutamente inaccetabili. Non può esserci tolleranza". Sanzioni in arrivo, quindi, per il 34enne, proprio nelle ore in cui il Governo tedesco deciderà sul destino dei campionati ed è giunta la notizia di altri 10 contagiati in Bundesliga dopo i tre del Colonia. L'ok definitivo della Merkel è atteso per mercoledì.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, UFFICIALE: altri dieci contagiati in Bundesliga

Bundesliga, ripartenza in arrivo: "Entro maggio torniamo in campo"