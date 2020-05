JUVENTUS VISITE ALLENAMENTI CORONAVIRUS / La Juventus si prepara a ripartire in attesa di nuove disposizioni da Governo e organi competenti in previsione di una possibile ripresa del campionato. Quest'oggi una parte dei calciatori rimasti a Torino si è recata al J-Medical per svolgere visite e test medici, con l'obiettivo di ricominciare in salute e in piena sicurezza le sedute d'allenamento individuale che si terranno in forma scaglionata al JTC della Continassa a partire da domani.

I calciatori bianconeri durante la loro preparazione verranno seguiti da un medico e da due componenti dello staff atletico (un preparatore e un fisioterapista) e potranno usufruire delle stanze dell'adiacente J-Hotel per cambiarsi e docciarsi.

Juventus, martedì riaprono i cancelli della Continassa

Tra gli altri si sono presentati nella struttura medica bianconera Pjanic, Bonucci e Bernardeschi, mentre il resto della squadra effettuerà le visite nella giornata di domani. Tra questi per il momento non ci sarà Paulo Dybala, in attesa della completa guarigione dopo la positività al Covid-19. Test medici che slittano ovviamente anche per Ronaldo e gli altri nove bianconeri ancora all'estero (ai quali la scorsa settimana si è aggiunto Matuidi, pienamente guarito dal virus), ufficialmente richiamati dalla società e che nei prossimi giorni rientreranno a Torino dove dovranno osservare due settimane di isolamento fiduciario prima di iniziare gli allenamenti con il resto del gruppo.