Coronavirus, Moratti attacca: "Chiudete il campionato, la gente pensa ad altro"

CORONAVIRUS MORATTI CAMPIONATO / Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio Popolare' commentando anche l'assenza del brano 'Pazza Inter' nei pregara di San Siro di questa stagione: "Non so se sia stata una scelta di Conte, ma è un peccato che non la suonino più perchè dava tanti ricordi a spettatori e tifosi".

CORONAVIRUS - "Considererei concluso questo campionato, inizierei a pensare al prossimo. Far giocare una squadra è un esempio negativo per l'attenzione che dobbiamo continuare ad avere.

Il virus non è stato sconfitto, specialmente a Milano".

SCUDETTO - "Sarebbe l'ultimo dei problemi, le persone hanno questioni più pesanti e gravi, ma anche un sentimento di paura che non consente di pensare al calcio".

