CORONAVIRUS FENUCCI BOLOGNA SERIE A / "Ragionare solo sul 18 maggio è sciocco, serve un ragionamento di medio periodo: sappiamo già che parte della prossima stagione è compromessa": è l'allarme lanciato da Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Dichiarazioni che lasciano capire quanto il mondo del calcio sia stato stravolto dall'emergenza coronavirus: stagione in stand-by, danni economici e un futuro per il quale non ci sono certezze. A 'Radio 24' il dirigente rossoblù dichiara: "Il calcio non può essere trattato così.

E' uno sport seguito d milioni di italiani, parliamo di un'industria che fattura 14 miliardi di euro incluso l'indotto e merita rispetto". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Sul ritorno in campo, Fenucci spiega: "Al momento è difficile, abbiamo espresso una linea unitari della Lega: vogliamo tornare a giocare, rispettando le norme sanitarie. Il rischio zero oggi non c'è per nessuno, neanche per i 4 milioni di italiani che sono tornati a lavoro. Il Covid-19 non andrà in vacanza e non torna a settembre: dobbiamo imparare a conviverci sperando che la situazione sia migliorativa".