Ha superato il coronavirus e ora è pronto a ripartire: Giacomo Poretti, attore e autore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, racconta la sua malattia al 'Corriere della Sera'. Tutto inizia dopo una settimana bianca: arriva la febbre alta, durata una settimana, e soprattutto "tantissima stanchezza". Così tanta che - spiega Poretti - "una mattina non sono riuscito neanche a svitare la moka del caffè".

Un esempio che rende chiaro quanto il Covid-19 è capace di debilitare l'organismo: "Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Passata la febbre ero così spossato che sembrava avessi fatto 5 maratone di New York".

Contagiata anche la moglie Daniela Cristofori con febbre soltanto per un paio di giorni. Ora la coppia sta bene e Giacomo è pronto a tornare in teatro: "Ripartiremo con l'ultimo spettacolo, 'Chiedimi se sono di turno' dedicato agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere". Uno spettacolo però modificato in quanto conterrà anche un prologo dedicato proprio a questa vicenda.