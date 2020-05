Calciomercato Udinese, si avvicina Adams

CALCIOMERCATO UDINESE ADAMS - Salgono le probabilità che Kasim Adams possa diventare un giocatore dell'Udinese a partire dalla prossima stagione.

Da tempo i friulani sono sulle tracce del 24enne difensore centrale ghanese e, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo tedesco 'Kicker', ilavrebbe comunicato all'(club proprietario del cartellino) di non esercitare il diritto di riscatto del giocatore arrivato in prestito in estate. Strada spianata quindi per i bianconeri.