Lazio, la rivelazione: "Tare ha già preso due svincolati"

CALCIOMERCATO LAZIO TARE - In attesa di capire se e quando ripartirà il campionato di Serie A, la Lazio guarda già al futuro con il ritorno in Champions League che dovrebbe essere assicurato.

Un traguardo chevorrebbe festeggiare confermando i top player della rosa a partire dae rinforzando la squadra senza spese folli. Anzi, secondo il giornalista sportivo Furio, il direttore sportivo Igliavrebbe già chiuso due colpi a costo zero: "Uno è un attaccante, ma non, per questo a gennaio alla fine non è arrivato. Uno dei due, inoltre, mi dicono che arriverà dal campionato tedesco".