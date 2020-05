Calciomercato Besiktas, risoluzione contratto: annuncio UFFICIALE

CALCIOMERCATO BESIKTAS KARIUS / La notizia nell'aria da giorni adesso è ufficiale: Karius non è più un giocatore del Besiktas. L'ex Liverpool ha risolto il contratto col club turco, come ha dichiarato - svelando anche i motivi di questa decisione - lo stesso portiere sul proprio profilo Instagram. "Ciao a tutti, oggi ho risolto il mio contratto con il Besiktas - le parole di Karius rivolte ai tifosi della squadra bianconera - E' un peccato che finisca così, ma dovete sapere che ho provato di tutto per risolvere questa situazione senza problemi.

Sono stato molto paziente per mesi, sfortunatamente non hanno provato a risolvere questo problema rifiutando persino il mio suggerimento di aiutare il club concedendo una riduzione di stipendio".

"E' importante per me che i tifosi sappiano che mi è piaciuto molto giocare in questo club - ha aggiunto - Il Besiktas può essere orgoglioso di avere dietro di sé tifosi così appassionati che danno sempre un supporto straordinario. Mi avete sempre supportato nei momenti positivi e negativi e mi ricorderò sempre di voi nel migliore dei modi! Voglio anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, il personale tecnico compreso tutte le persone che lavorano per il club. Mi avete accolto a braccia aperte sin dal primo giorno. Grazie mille!".

