CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE REAL MADRID / Pronto a tutto: il Real Madrid rompe gli indugi e va all'assalto di Harry Kane. Operazione milionaria considerato che il Tottenham spera di ottenere 200 milioni dalla cessione del bomber inglese: cifra elevata che non spaventa però le pretendenti.

Tra queste c'è la, alla ricerca di un bomber vista la possibile partenza di Gonzalorappresenta un obiettivo, ma la concorrenza si preannuncia spietata. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Come si legge su 'dondiario.com', il Real Madrid è pronto a fare follie pur di convincere gli 'Spurs' a cedere Kane: Florentino Perez è disposto a mettere sul piatto due esuberi eccellenti per avere il sì di Deny Levy, numero uno del club londinese. I calciatori possibili contropartite sono Gareth Bale e James Rodriguez: due pezzi da novanta fino ad un paio di anni fa ma ora reduci da un paio di stagioni sottotono. Questo non intacca la loro qualità, ma sicuramente deprezza il loro cartellino e così da Madrid sarebbe in arrivo ad accompagnare anche un assegno da sessanta milioni di euro. Una maxi operazione che potrebbe portare il 26enne lontano dall'Inghilterra per confrontarsi con le difese della Liga e il 'rivale' dei blancos Lionel Messi.