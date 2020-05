CORONAVIRUS UTRECHT ANTICORPO / Nuove speranze per combattere il coronavirus: ricercatori olandese hanno individuato un anticorpo in grado di neutralizzare il virus. Si tratta, come si legge sulla rivista scientifica 'Nature Communications', di un anticorpo monoclonale in grado di legarsi alla proteina S del SarCov2, bloccandolo.

La ricerca è stata condotta da un gruppo di lavoro dell'Università di Utrecht con alla guida. Le ultimissime novità sul coronavirus: clicca qui ! L'anticorpo è stato denominato 47D11 ed è stato ottenuto da derivati di cellule di uomo e topi: la sua capacità di bloccare il coronavirus potrebbe risultare fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie. Tra i punti che vanno sperare c'è anche la capacità di fermare anche il virus della