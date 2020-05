Inter, parla l'ex: "Non dirò mai che ho fatto il Triplete"

INTER TRIPLETE MOURINHO ARNAUTOVIC - "Non mi spaccerò mai per uno che ha vinto la Champions League o che ha fatto il Tripete: ero all'Inter ed è stata una bella esperienza, ero giovane ed è stato ovviamente fantastico". Pensieri e parole di Marko Arnautovic.

Intervenuto ai microfoni dell'emittente austriaca 'Laola', l'ex attaccante nerazzurro oggi allo, è tornato sulla stagione 2009-10, quando l'Inter si laureò campione d'Italia e d'Europa oltre a vincere la Coppa Italia, ma che non lo vide protagonista: 3 presenze in Serie A per un totale di 55 minuti. "mi ha insegnato molto e lo porterò con me per sempre. Ci sentiamo ancora perché abbiamo una chat dicon tutta la rosa di quell'anno e siamo ancora in contatto".

