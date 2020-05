CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VIDAL / Tra Inter e Juventus spunta... David Beckham: è proprio l'Inter Miami tra le rivali delle due italiane nella corsa ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è indicato come in partenza dal Barcellona e sul suo futuro si potrebbe scatenare una vera e propria sfida tra Italia e MLS.

Sui social però è giallo per un post dello stesso calciatore ex bianconero: Vidal ha, infatti, condiviso in un primo momento una storia Instagram di 'Telmundo Deportes', portale sportivo, in cui si proponeva un sondaggio sul suo passaggio alla formazione americana. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte fa i nomi | La lista della spesa per Marotta

"Sarebbe la bomba della MLS?" la domanda accompagnata dall'immagine del giocatore e dello scudetto dell'Inter Miami. Una condivisione cancellata quasi subito ma non abbastanza da non essere intercettata. Inevitabilmente si sono scatenate le interpretazioni sul significato del messaggio social di Vidal: un indizio sul suo prossimo passaggio alla società americana? Il dubbio resta nonostante la story sia sparita dall'account dell'ex Bayern Monaco. Per il momento il cileno continua ad allenarsi in solitaria, come dimostrano le immagine pubblicate su Instagram.