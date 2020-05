Calciomercato Inter, costa troppo: Marotta cambia obiettivo

CALCIOMERCATO INTER MUSSO - La prossima stagione la rosa dell'Inter sarà rivoluzionata in ogni reparto. Sebbene non sia una priorità, ci saranno novità anche tra i pali. Se per il ruolo di titolare verrà confermato il capitano Samir Handanovic, sempre più vicino al rinnovo del contratto di un altro anno, per quello di secondo portiere si vagliano diverse ipotesi. Padelli, infatti, potrebbe restare come terzo al posto di Berni, mentre per il vice Handanovic dovrebbe essere il rumeno Radu, attualmente in prestito al Parma ma di proprietà dei nerazzurri.

