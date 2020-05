CORONAVIRUS SASSUOLO CARNEVALI / È il Sassuolo la prima società di Serie A a ripartire con gli allenamenti individuali. Intervenuto a 'Sky Sport', il direttore generale Giovanni Carnevali ha commentato la ripresa: "Ho visto stamattina i ragazzi con che spirito hanno affrontato questa prima giornata. Sicuramente è stata fatta una cosa intelligente, dobbiamo riconoscerlo al presidente Bonaccini, che ha fatto una cosa di buon senso. Non si poteva fare altro, siamo sulla buona strada: speriamo adesso che col Consiglio Federale FIGC si possano portare avanti le procedure per poter ricominciare il campionato".

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ESCLUSIVO Prof. Guerra: "Rischio elevato per il campionato.

Sassuolo, Carnevali categorico sulla ripresa della Serie A

Il dirigente del club neroverde si è poi soffermato sui rischi dell'azienda calcio in caso di mancata ripartenza del campionato: "C'è sempre stata grande confusione e non si riesce a capire cosa si può fare. Non c'è nessuno che ci dà un'indicazione precisa. Bisogna distinguere tra industria sportiva e sport. C'è grande preoccupazione: parliamo di un'industria tra le più grandi del Paese. È normale cercare di fare di tutto per ricominciare, è come una fabbrica: se smette di produrre fallisce. Dobbiamo ricominciare quando ci saranno i tempi e le modalità adatte, ma bisogna essere concreti perché l'industria calcio rischia il fallimento".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Juventus, da Pogba e Tonali al caso Icardi | I nomi contesi da Marotta e Paratici

Calciomercato Cagliari, ESCLUSIVO: proposto Cabral | I dettagli